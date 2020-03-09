Пропавшую под Тверью семилетнюю девочку нашли мёртвой

В селе Чамерово Тверской области обнаружили тело семилетней Лиды, которая 8 марта ушла погулять на соседнюю со своим домом улицу и пропала. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

— При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребёнка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверке, протекающей на территории села Чамерово, — сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Отдел по расследованию особо важных дел возбудил по факту гибели ребёнка уголовное дело о халатности. Следователи пояснили, что семья Лиды состояла на профилактическом учёте. Сейчас правоохранители тщательно анализируют обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребёнка.

Ранее сообщалось, что 4 марта в городе Нея Костромской области восьмилетнюю дочь полицейского похитили по пути домой. Ребёнка обнаружили на следующий день в квартире злоумышленника. Он прятал девочку в бельевом ящике в диване.