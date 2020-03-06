Прятал в диване. Стали известны подробности похищения 8-летней дочери полицейского под Костромой

Восьмилетнюю дочь полицейского, похищенную два дня назад в Костромской области, держали в бельевом ящике в диване. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Ребёнок пропал в вечернее время в среду, 4 марта, в городе Нее Костромской области. Девочка возвращалась домой из школы по улице Дорожной, однако до дома так и не дошла. 36-летний автолюбитель увидел младшеклассницу на обочине дороги, остановил машину и, применив физическую силу, затолкал её в багажник, после чего отвёз к себе.

Благодаря грамотным оперативно-разыскным мероприятиям правоохранители быстро обнаружили ребёнка в ходе обыска в доме мужчины. Злоумышленник спрятал девочку в коробе для белья в диване, стоящем в комнате.

Школьницу уже осмотрели врачи, они не обнаружили у ребёнка никаких телесных повреждений. Сейчас девочку передали родителям, её жизни и здоровью ничего не угрожает. С ней работает специалист-психолог.

Тем временем следователи пытаются установить мотивы преступления. Для этого проводится проверка показаний на месте происшествия и осматриваются электронные устройства подозреваемого.

В ближайшее время следствие предъявит мужчине обвинение по статье 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего" и будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.