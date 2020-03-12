На авто подозреваемого в убийстве школьницы не нашли следов ДТП, но внутри машины есть её ДНК

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области произвели первичный осмотр автомобиля предполагаемого убийцы 13-летней Лизы Ч. Как стало известно Лайфу, следов дорожно-транспортного происшествия, при котором якобы был случайно сбит ребёнок, обнаружено не было.

При этом эксперты нашли биологические следы девочки внутри машины. Присутствие там ДНК ребёнка доказывает, что Лиза находилась в салоне автомобиля.

Подозреваемый 35-летний Александр до сих пор утверждает, что случайно сбил на автомобиле школьницу, а потом испугался и избавился от тела — скинул в реку.

Тем временем родственники погибшей уже ездили на опознание. Родители подтвердили, что останки, которые недавно стражи порядка нашли закопанными в лесополосе, принадлежат их дочери.

Напомним, седьмого марта 13-летняя школьница пропала после дискотеки. По подозрению в причастности к пропаже девочки был задержан 35-летний житель Котовска. По версии следствия, он сбил её, когда она возвращалась домой. Сделав вывод, что школьница мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоёму и сбросил в воду". Местный житель сознался в непреднамеренном убийстве.

Впоследствии тело пропавшей школьницы нашли правоохранители. Однако останки обнаружили не в реке, как заявлял подозреваемый, а в лесном массиве.