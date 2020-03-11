НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Под Тамбовом нашли тело пропавшей 13-летней девочки. Но не в реке, как утверждал подозреваемый

Ранее местный житель сознался, что случайно сбил ребёнка на автомобиле.

314
Post cover

Фото © СУ СКР по Тамбовской области

В Тамбовской области нашли тело пропавшей 13-летней школьницы, в убийстве которой признался местный житель. Об этом Лайфу сообщили волонтёры Национального центра помощи.

Отмечается, что тело обнаружили не в реке, как заявлял подозреваемый: оно было закопано на берегу. Данную информацию центру подтвердили в УМВД РФ по Тамбовской области.

Напомним, 7 марта школьница пропала после дискотеки. По подозрению в причастности к пропаже девочки был задержан 35-летний житель Котовска. По версии следствия, он сбил её, когда она возвращалась домой. Сделав вывод, что школьница мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоёму и сбросил в воду". Местный житель сознался в непреднамеренном убийстве.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть