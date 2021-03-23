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В Северной Осетии чемпион мира по ММА погиб от удара ножом в сердце, разнимая драку в ресторане

А сразу после этого родной брат бойца зарезал его обидчика.

23 марта 2021, 11:50
<p>Алан Хадзиев. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CMwDH1aL809/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olegkhabalov</a></p>

Алан Хадзиев. Фото © olegkhabalov

Чемпион мира по ММА Алан Хадзиев погиб от ножевого ранения, разнимая драку в одном из ресторанов Моздока. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

"Он приехал из Москвы обвенчаться со своей супругой. Друзья пригласили в ресторан. Там создалась потасовка, в ходе чего появился нож. Алан, разнимая друзей, получил удар прямо в сердце", — сказал Тибилов, добавив, что 31-летний спортсмен скончался почти мгновенно.

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Как сообщает Следственное управление СК РФ по Северной Осетии, после инцидента, который произошёл в ночь на 23 марта, родной брат Хадзиева решил отомстить за погибшего и напал с ножом на зачинщиков конфликта. От полученных ранений один из них скончался на месте, второй был госпитализирован. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что в настоящий момент по факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц".

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А ранее Лайф писал, что под Воронежем задержали мужчину, который 20 лет назад убил и расчленил своего друга в Москве. Он признался в содеянном, но срок давности преступления уже истёк.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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