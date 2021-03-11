Парень записал страшное сообщение другу перед тем, как его жену нашли мёртвой в морозильной камере

Тело 35-летней Чан Чен с ножевыми ранениями нашли в морозильной камере в её доме в Пимбле, Австралия. В убийстве матери двоих детей обвиняют её собственного мужа Хаолиня Ло, который спустя несколько дней после расправы отправил другу жуткое голосовое сообщение, где признался в содеянном.

Несколько дней назад я был немного психически нестабилен и случайно убил свою жену во время драки с ней Хаолинь Ло

Фото © NSW Police

В роковой вечер соседи слышали, что супруги разговаривали на повышенных тонах, также из дома доносились крики детей. Жители вызвали полицию, но к их приезду уже было тихо. На следующее утро директор дошкольного образовательного центра, в котором работала Чан Чен, получил с её телефона СМС, где говорилось, что ей нужно несколько недель отпуска. Когда начальник перезвонил подчинённой, трубку взял её супруг и заявил, что они улетают в Китай.

Мужчина действительно вскоре покинул страну вместе с детьми, предварительно раздобыв большую морозильную камеру, пишет news.com.au. По словам знакомых, Хаолинь и раньше вёл себя странно. Он признавался другу, что думал, что люди хотят его убить, а жена ему изменяет. Также он заявлял, что китайский врач диагностировал у него шизофрению. Ло арестовали в Китае, где, вероятно, он и предстанет перед судом.

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