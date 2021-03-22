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Экс-боец ММА убил учительницу, в которую был влюблён, узнав, что она соблазнила 15-летнего подростка

Роман между экс-бойцом MMA Полом Робсоном и учительницей Кэролайн Кейлл вспыхнул, когда он находился за решёткой, а она была замужем за тюремным преподавателем. Когда мужчину освободили, его возлюбленная бросила мужа, и пара стала жить у Кэролайн в доме неподалёку от Ашингтона, Англия.

22 марта 2021, 08:29

Фото © Facebook / Vizioni.info

Но в какой-то момент счастью пришёл конец: отношения дали трещину и влюблённые расстались. А вскоре Пол узнал, что его избранница тайно встречается с 15-летним подростком и вступила с ним в сексуальную связь. Мужчину обуяла ярость, и он стал шантажировать Кэролайн тем, что погубит её жизнь, рассказав о запретном романе руководству школы, в которой она работала, пишет Би-би-си.

Фото © Facebook / Vizioni.info

Фото © Facebook / Vizioni.info

За молчание преподавательница заплатила £29 тыс. (≈ 3 млн руб.) и взяла кредит, чтобы выплатить оставшуюся сумму. Но это не помогло. Экс-боец явился к Кэролайн домой, когда она была там вместе с 15-летним возлюбленным, и напал на них. Мужчина резал их ножами и колол ножницами. Он наносил удары ногами в голову бывшей избраннице, отрезал ей волосы, а парня даже укусил. Преступник забрал у жертв телефоны, чтобы они не могли вызвать помощь.

Кэролайн умерла в больнице спустя несколько дней после нападения. Мальчику удалось выжить. Пол отрицает свою вину и даже заявил, что это подросток убил учительницу. Судебный процесс продолжается.

Травить нельзя помиловать: парень таял на глазах, пока возлюбленная не намекнула, в чём здесь дело

Травить нельзя помиловать: парень таял на глазах, пока возлюбленная не намекнула, в чём здесь дело

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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