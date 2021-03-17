Травить нельзя помиловать: парень таял на глазах, пока возлюбленная не намекнула, в чём здесь дело

Микаэла, которая одна воспитывала троих детей, не бросила мужчину даже тогда, когда он угодил за решётку Она навещала его в тюрьме и дождалась, пока избранник выйдет на свободу. Но потом женщина узнала, что её возлюбленный ищет отношения на стороне и хочет её бросить. "Он был любовью всей моей жизни", — заявила Микаэла. "Я хотел отделаться от неё", — высказал своё мнение Тайфур.

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Однако ослеплённая чувствами женщина решила бороться за избранника любой ценой. И вскоре тот стал таять на глазах: тошнота, рвота, паралич. Тайфур не мог ходить, похудел на 20 килограммов, у него начали выпадать волосы. Мужчина обошел шесть больниц, но врачи лишь разводили руками. Тогда Микаэла поинтересовалась у возлюбленного, не отравление ли это солями тяжёлых металлов.

После проведённого обследования выяснилось, что мужчину на протяжении долгого времени травили крысиным ядом. И занималась этим Микаэла, которая очень его любила. Женщина была готова на всё, чтобы бойфренд от неё не ушёл. Однажды она даже подсыпала ему в напиток смертельную дозу отравы, но Тайфур выжил. Однако теперь он остался инвалидом. Избраннице пострадавшего грозит провести более десяти лет в тюрьме, пишет Bild.

Я не хотела его убивать. Я хотела вернуть его. Хотела, чтобы он снова заболел и я стала его спасительницей Микаэла П.

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