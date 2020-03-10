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Под Тамбовом арестован мужчина, который сбил девочку и выкинул её тело в реку

Пока что фигурант является подозреваемым.

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Фото © СУ СКР по Тамбовской области

Суд заключил под стражу жителя Тамбовской области, который подозревается в том, что он сбил на автомобиле возвращавшуюся домой с дискотеки 13-летнюю школьницу, после чего, подумав, что она мертва, сбросил тело в водоём.

Арестован на 1 месяц 28 суток, — сказали в суде. Пока что фигурант является подозреваемым.

Вечером 7 марта девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи возбудили дело об убийстве.

По подозрению в причастности к пропаже школьницы был задержан 35-летний житель Котовска. По версии следствия, он сбил девочку, возвращавшуюся домой. Сделав вывод, что школьница мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоёму и сбросил в воду".

Тело девочки ещё не обнаружено.

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