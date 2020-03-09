Подруга мамы убитой под Тамбовом девочки рассказала о ней Лайфу: Никогда домой не опаздывала

Подруга мамы убитой под Тамбовом Лизы Ч. рассказала Лайфу о погибшей девочке. Она подтвердила, что тело школьницы до сих пор не найдено.

Женщина добавила, что следователи пока никакой информации не дают, задержанного подозреваемого семья тоже пока не видела.

Подруга рассказала, что Лиза всегда была примерной, хорошей девочкой, шесть лет занималась фортепиано, ходила на танцы.

— Никогда домой не опаздывала, никакого алкоголя. Поэтому мама забила тревогу в первые минуты, когда она опоздала. У них была школьная дискотека в клубе в честь 8 Марта. Так как дискотека была до десяти, а Лизе мама сказала прийти раньше домой, не до конца, потому что до конца поздно, Лиза вышла раньше всех, — рассказала женщина.

Собеседница Лайфа добавила, что в семье погибшей есть ещё один ребёнок.

Напомним, ранее был задержан предполагаемый убийца девочки, пропавшей под Тамбовом 7 марта после дискотеки. По его словам, он случайно сбил на автомобиле школьницу и скинул тело в реку.