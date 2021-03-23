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В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин не снижаются вслед за стоимостью нефти

Необходимо сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену и она не изменялась в разные стороны.

23 марта 2021, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Мировые цены на нефть могут существенно расти и снижаться за короткий промежуток времени, что создаёт проблемы для планирования и прогнозирования стоимости бензина как для независимых АЗС, так и для любого потребителя. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью РБК. При этом, отметил он, на протяжении всей истории розничные цены на заправках активнее растут, чем падают.

"Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались, и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС", — сказал замминистра.

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Он отметил, что на рублёвую составляющую цены сырья также влияют другие факторы, например пересмотр акцизов, изменение курса рубля. Сорокин подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы потребитель имел предсказуемую стоимость топлива, которая не будет меняться в разные стороны.

Ранее Минэнерго ответило на призыв принять новые меры, чтобы не допустить подорожания бензина. До этого в НТС предупредили о вероятности роста цен на 14%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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