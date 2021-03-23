ЦБ решил заменить города на российских банкнотах

Банк России решил изменить внешний вид шести банкнот, заменив на них города страны. Об этом заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев.

"По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нём город", — сказал он на брифинге по наличному денежному обращению.

Так, на десятирублёвой купюре будет изображён Новосибирск (ранее был Красноярск), на пятисотрублёвой — Пятигорск (ранее — Архангельск), на тысячерублёвой — Нижний Новгород (ранее — Ярославль), а на пятитысячной купюре — Екатеринбург (ранее — Хабаровск).

Сторублёвая банкнота сохранит изображение Москвы, а пятидесятирублёвая — Санкт-Петербурга. Однако на обороте появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Такое решение, по словам Алексеева, связано с тем, что в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались. Кроме того, будет усовершенствован защитный комплекс купюр. Полностью заменить их планируют к 2025 году.

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