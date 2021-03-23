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Мурашко заявил, что в России эпидемия коронавируса немного отступила

Однако число пациентов с инфекцией ещё остаётся высоким, отметил министр.

23 марта 2021, 12:21
<p>Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент пандемия коронавирусной инфекции в стране немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов всё ещё остаётся высоким.

"Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остаётся высоким", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

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Министр также рассказал, что в данный момент около 380 тысяч пациентов проходят лечение от ковида, из них 130 тысяч находятся в стационарах. При этом глава Минздрава подчеркнул, что особенно тяжело заболевание протекает у людей старше 60 лет.

По словам Мурашко, вакцинация на сегодняшний день является "самым верным путём обезопасить себя" от инфекции.

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А ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России возможен новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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