Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина", за который выступает россиянин Александр Кокорин, уволил главного тренера Чезаре Пранделли. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным издания, руководство клуба из Флоренции активно работает над возвращением на тренерский мостик Джузеппе Якини, который покинул команду в ноябре прошлого года. Стоит подчеркнуть, что именно Пранделли сменил его на этом посту.

На данный момент "Фиорентина" занимает 14-е место в Серии А, имея в активе 29 очков после 28 матчей. В последней встрече "фиалки" дома уступили "Милану" со счётом 2:3. Российский нападающий Александр Кокорин участия в этой игре не принимал из-за травмы.

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