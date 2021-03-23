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Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли

В последнем туре "фиалки" уступили дома "Милану" со счётом 2:3.

23 марта 2021, 12:47

Фото © Twitter / ACF Fiorentina English

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина", за который выступает россиянин Александр Кокорин, уволил главного тренера Чезаре Пранделли. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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По данным издания, руководство клуба из Флоренции активно работает над возвращением на тренерский мостик Джузеппе Якини, который покинул команду в ноябре прошлого года. Стоит подчеркнуть, что именно Пранделли сменил его на этом посту.

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На данный момент "Фиорентина" занимает 14-е место в Серии А, имея в активе 29 очков после 28 матчей. В последней встрече "фиалки" дома уступили "Милану" со счётом 2:3. Российский нападающий Александр Кокорин участия в этой игре не принимал из-за травмы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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