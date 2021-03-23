Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА является для него большим шансом, однако теперь на нём лежит и серьёзная ответственность. Таким мнением в беседе со Sport24 поделился бывший наставник армейцев Валерий Газзаев.

"На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья", — отметил Газзаев.

Бывший наставник ЦСКА запомнил своего хорватского подопечного как "очень хорошего человека и большого профессионала". Не забыл Газзаев и его вклад в завоевание целого ряда трофеев, в том числе и Кубка УЕФА в 2005 году. Кроме того, специалист заявил, что готов консультировать Олича по самым разным вопросам.

Напомним, днём 24 марта московский ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Добавим, что поклонникам красно-синих хорват знаком по выступлениям за клуб в середине нулевых.

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