Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность
Специалист запомнил хорвата как хорошего человека и настоящего профессионала.
Фото © "Спорт-Экспресс" / ИТАР-ТАСС
Назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА является для него большим шансом, однако теперь на нём лежит и серьёзная ответственность. Таким мнением в беседе со Sport24 поделился бывший наставник армейцев Валерий Газзаев.
"На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья", — отметил Газзаев.
Бывший наставник ЦСКА запомнил своего хорватского подопечного как "очень хорошего человека и большого профессионала". Не забыл Газзаев и его вклад в завоевание целого ряда трофеев, в том числе и Кубка УЕФА в 2005 году. Кроме того, специалист заявил, что готов консультировать Олича по самым разным вопросам.
Напомним, днём 24 марта московский ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Добавим, что поклонникам красно-синих хорват знаком по выступлениям за клуб в середине нулевых.
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