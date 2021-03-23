"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

Ивица Олич — новый главный тренер ЦСКА. Закрепляем и запоминаем этот факт. Эра Виктора Гончаренко, которую фанаты и журналисты успели окрестить картофельной, подошла к концу. На смену молодому белорусскому специалисту приходит легендарный хорват, которого красно-синяя часть болельщиков обожала, а другие уважали. И если Олича-игрока мы знаем хорошо, то какой он тренер — большой вопрос. Выражаясь модным языком, кто такой и зачем нужен тренер Ивица Олич?

ЦСКА-2005 забыть очень сложно. Только посмотрите на эти фамилии. Здесь даже пояснять ничего не надо: Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич, Чиди Одиа, Карвальо, Рахимич, Красич, Жирков, Вагнер Лав и, конечно же, Олич. Такой состав и в нынешние годы навязал бы серьёзную борьбу на всех фронтах. Именно эти армейцы и брали первый для России Кубок УЕФА, обыгрывая "Спортинг" на его родном стадионе.

Карьера в составе красно-синих у хорвата получилась яркой. Много голов, да не простых, а действительно классных. Забавно, но даже "Гамбургу", в который Олич перешёл из ЦСКА в 2007 году, он смог забить.

Немецкая карьера хорвата вышла куда более яркой. "Гамбург" он сменил на "Баварию", где играл и забивал уже не так много, но парочку важных голов вспомнить стоит. Один — на последних минутах четвертьфинала Лиги чемпионов в ворота "Манчестер Юнайтед".

Другой же мяч куда более примечателен для российского болельщика. Вспомните ли вы сейчас, как наша сборная вышла на любимый всеми Евро-2008? Да, мы обыграли Англию в "Лужниках", Андорру на выезде, но судьба наша в последнем туре отбора зависела не от нас, а от Хорватии. Именно Олич забил один из мячей на "Уэмбли", и британцы в итоге остались дома. А в Австрию и Швейцарию поехала именно наша сборная.

Но всё это — ностальгия о хорошем, выдающемся игроке, не больше. Теперь же он главный тренер. Статус серьёзный, с которым Олич ранее не сталкивался. Да, помощник Златко Далича в сборной Хорватии — это очень хороший бэкграунд, но нужно ли это ЦСКА сейчас? Ведь спасать этот сезон и позиции в таблице РПЛ необходимо срочно и времени на раскачку у легенды клуба не будет.

Кроме того, на Олича будет давить и вопрос правильности решения об отставке Гончаренко. Ведь если взлететь в таблице не получится, то про увольнение белорусского наставника не вспомнит только ленивый. Ещё и летние трансферы припомнят, на которые десятки миллионов евро ушли.

Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал своё обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича Евгений Гинер Президент ЦСКА

За Ивицу Олича играет его любовь к клубу, а клуба к нему. Ведь и на новый стадион он поехал при первой же возможности, и интервью пресс-службе армейцев даёт, и о работе Гончаренко в российской прессе высказывается. Всё указывает на то, что ЦСКА и Олич созданы друг для друга.

Так или иначе, а приход хорвата на тренерский мостик красно-синих — решение крайне интересное. А вот какой у этого всего будет окрас — позитивный или же негативный — покажет только время. Пока лишь ясно одно: ЦСКА очень сильно рискует. В любом случае добро пожаловать домой, Ивица!

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