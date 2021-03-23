Валуев: Исход первого поединка Поветкина и Уайта не был для меня неожиданностью
Легендарный боксёр высказался о реванше между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который состоится 27 марта.
"Я не буду говорить, кто победит, потому что не знаю с точностью реалий. Даже исход прошлого поединка был для кого-то неожиданностью, но не для меня, — приводит слова известного боксёра "Рен-ТВ". — "Я всё-таки ждал того момента, когда Саша свою "коронку" нанесёт, но я не был на 100% уверен, что оппонент ему такую возможность предоставит. До нокаута Уайт отправил в два нокдауна Сашу Поветкина. С этим боем всё будет очень неоднозначно".
Валуев также отметил, что повлиять на исход поединка могут и последствия коронавируса, которым переболел Поветкин. Также против россиянина может сыграть и его возраст. Хотя, по мнению боксёра, и у Уайта есть опаска после их первой встречи.
Напомним, что бой состоится 27 марта в Гибралтаре. В прямом эфире реванш покажет телеканал "Рен-ТВ".