Валуев: Исход первого поединка Поветкина и Уайта не был для меня неожиданностью

"Я не буду говорить, кто победит, потому что не знаю с точностью реалий. Даже исход прошлого поединка был для кого-то неожиданностью, но не для меня, — приводит слова известного боксёра "Рен-ТВ". — "Я всё-таки ждал того момента, когда Саша свою "коронку" нанесёт, но я не был на 100% уверен, что оппонент ему такую возможность предоставит. До нокаута Уайт отправил в два нокдауна Сашу Поветкина. С этим боем всё будет очень неоднозначно".