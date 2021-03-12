18-летняя дочь Елены Воробей, которая перенесла тяжёлую болезнь, удивила всех своей красотой

Известная 53-летняя юмористка Елена Воробей поделилась с подписчиками своей радостью — её дочери исполнилось 18 лет, пишет КП. Актриса поздравила Соню, адресовав ей тёплые и добрые слова, и опубликовала её фото в обработке — с розовыми сердечками. На нём девушка без макияжа и причёски смотрела в камеру.

Фото © Instagram / vorobei_elena

Доченька, ангел мой! С днём рождения, любовь моя! Просто будь счастлива🙏 Я всегда с тобой, всегда рядом, даже когда далеко, на гастролях, я с тобой мыслями, сердцем, душой, словами, делами, заботой...18 лет... Так мало и уже так много... Пусть всё, о чём ты мечтаешь, непременно сбудется... Целую, мама Елена Воробей

Фото © Instagram / vorobei_elena

Подписчики — среди которых было немало знаменитостей — присоединились к поздравлениям, но многих серьёзно удивила внешность Сони. Все давно знали, что изначально девочка родилась в семь месяцев и много болела. А из-за тяжёлого сколиоза третьей степени три года назад ей даже пришлось сделать дорогую операцию в Германии. Тогда, по словам Елены, девушке поставили в спину 20 шурупов и две спицы.

Фото © Instagram / vorobei_elena и lebenbaumsofia

Но по Соне и не скажешь, какие сложности ей уже пришлось пережить в столь юном возрасте. Девушка на снимках мамы выглядит как обычный подросток, который расцвёл к своему совершеннолетию. Комплименты внешности Соне и силе воли Елены в комментариях не дарил только ленивый. Артистка одна воспитывает дочь, родив её от женатого бизнесмена из Санкт-Петербурга. Он помог ей купить квартиру в Москве, но после этого погиб, упав с лестницы и получив перелом основания черепа.

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