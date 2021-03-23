75-летняя Рубальская покоряет TikTok зажигательным танцем с переодеваниями — видео

Лариса Рубальская покоряет TikTok зажигательным танцем с переодеваниями. Видео © Соцсети

Известная поэтесса Лариса Рубальская решила примкнуть к сообществу тикток-блогеров. Для этого знаменитость устроила зажигательные танцы с переодеваниями. Забавный видеоролик появился на её официальной странице в популярной соцсети.

На видео поэтесса зажигательно танцует под современную музыку. Стоит отметить, что сейчас Рубальской 75 лет, однако она по-прежнему может дать фору молодым тиктокерам. В комментарии к записи переводчица рекламирует свой ютуб-канал.

Имя Ларисы Рубальской знакомо как любителям поэзии, так и многочисленным поклонникам отечественной эстрады, причём как современной, так и ещё советских времён. Несмотря на то что писать песни она начала только в середине восьмидесятых, ею уже написано более шестисот произведений. А ведь когда-то Рубальская работала переводчиком японского языка. Подробнее о биографии поэтессы читайте на uznayvse.ru.

А недавно самый известный тиктокер России Даня Милохин похвастался покупкой первого автомобиля. Подписчики блогера не остались в стороне. И если одни поздравили его с обновкой, то другие покритиковали блогера за машину стоимостью 11 миллионов рублей.

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