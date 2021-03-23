75-летняя Рубальская покоряет TikTok зажигательным танцем с переодеваниями — видео
Несмотря на возраст, поэтесса по-прежнему может дать фору молодёжи.
Лариса Рубальская покоряет TikTok зажигательным танцем с переодеваниями. Видео © Соцсети
Известная поэтесса Лариса Рубальская решила примкнуть к сообществу тикток-блогеров. Для этого знаменитость устроила зажигательные танцы с переодеваниями. Забавный видеоролик появился на её официальной странице в популярной соцсети.
На видео поэтесса зажигательно танцует под современную музыку. Стоит отметить, что сейчас Рубальской 75 лет, однако она по-прежнему может дать фору молодым тиктокерам. В комментарии к записи переводчица рекламирует свой ютуб-канал.
Имя Ларисы Рубальской знакомо как любителям поэзии, так и многочисленным поклонникам отечественной эстрады, причём как современной, так и ещё советских времён. Несмотря на то что писать песни она начала только в середине восьмидесятых, ею уже написано более шестисот произведений. А ведь когда-то Рубальская работала переводчиком японского языка. Подробнее о биографии поэтессы читайте на uznayvse.ru.
А недавно самый известный тиктокер России Даня Милохин похвастался покупкой первого автомобиля. Подписчики блогера не остались в стороне. И если одни поздравили его с обновкой, то другие покритиковали блогера за машину стоимостью 11 миллионов рублей.
Лента новостей
В "Роскосмосе" отреагировали на выявленные Счётной палатой нарушения на 30 миллиардов рублей
сегодня в 13:34
Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте
сегодня в 13:31
Адвокат — о желании скопинского маньяка "помочь" своей жертве с зачатием ребёнка: Очередной хайп Мохова
сегодня в 13:31
Выбор редакции
Лариса Рубальская заменила Григория Гладкова в жюри "Евровидения-2016"
"Что я делаю?!" Сын Авербуха исполнил танец Галины Сергеевны из "Папиных дочек"
Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021
СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом
Комментариев: 0