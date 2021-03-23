Адвокат — о желании скопинского маньяка "помочь" своей жертве с зачатием ребёнка: Очередной хайп Мохова

Слова скопинского маньяка Виктора Мохова о том, что он готов "помочь" своей жертве вновь забеременеть, ведь после освобождения из плена она так и не родила, не стоит рассматривать как угрозу. Таким мнением поделился адвокат Тимур Маршани в беседе с телеканалом "360". По его словам, это лишь бравада бывшего заключённого.

"Это вопрос не уголовного наказания, это вопрос квалификации его действий в части угроз, которые от него поступают. Как это будут расценивать правоохранительные органы, насколько угроза реальна, как оценивает сама потерпевшая", — сказал юрист.

Маршани отметил, что оценку действиям Мохова нужно давать в том случае, если в отношении жертвы "готовится либо совершается преступление". Однако защитник подчеркнул, что таких, как скопинский маньяк, необходимо ставить на профилактический учёт. За отслеживание действий освобождённых отвечают правоохранительные органы, а сама жертва может только обратиться в полицию.

"Сказанное в интервью Собчак не является доказательством его умысла или вины в угрозах убийства или причинении физического насилия. Это очередной хайп с его стороны, чтобы привлечь внимание к своей персоне", — отметил адвокат.

По словам адвоката, бывший заключённый хочет показаться смелым и мужественным и привлечь внимание СМИ. Юрист сообщил, что только одна жертва из 100 подвергается повторному насилию со стороны преступника, который не был пойман и не понёс наказание.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. Как известно, на свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. Позднее в интервью телеведущей Ксении Собчак Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что до сих пор влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. По словам маньяка, в своей жизни он всегда "выбирал самых-самых", хотя те никогда не отвечали ему взаимностью. А позднее добавил девушку в друзья в одной из соцсетей.



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