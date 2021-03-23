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Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

У московских армейцев начинается новая эра. Легендарный игрок Ивица Олич вернулся спустя 15 лет в команду в качестве главного тренера.

23 марта 2021, 13:04
<p>Фото © Пресс-служба ЦСКА</p>

Фото © Пресс-служба ЦСКА

Фанаты московского ЦСКА в последнее время выступали против Виктора Гончаренко. И теперь они могут быть довольны: белорусский специалист ушёл, а его место занял хорват Ивица Олич.

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

Болельщики с воодушевлением восприняли новость о возвращении легенды своего клуба:

  • Футболка снова актуальна.
  • До сих пор не могу в это поверить! Удачи, coach!
  • Пойду напьюсь от счастья.
  • Добро пожаловать, тренер! Славной охоты!
  • Удачи! Поддержим тебя на секторе!
  • Надеюсь, повторишь все свои успехи с ЦСКА уже в качестве тренера.

А также в соцсетях появились мемы на тему дня.

И вот общее впечатление от наставника ЦСКА испортили сотрудники московского клуба, которые не просто грубо попытались остановить представителей СМИ у стадиона "Октябрь", но и даже применили силу. Видео, как работники клуба препятствуют журналистам, подверглось критике моментально.

"Никогда не пойму, зачем мешать работать СМИ. Это открытая часть, просто идёт человек, его уже представили. В чём проблема?" — написал в своём телеграм-канале Василий Конов.

"Ломаем прессу, пацаны! Олича хотят сглазить журналисты! Весь ЦСКА в ещё одном видео. Обратите внимание на человека в кепке, который заламывает "фотика". Лучше бы они так Гончаренко сложили, когда тот заставлял Кучаева играть с "Зенитом" с травмой", — пишет журналист Иван Карпов.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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