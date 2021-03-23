Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов
У московских армейцев начинается новая эра. Легендарный игрок Ивица Олич вернулся спустя 15 лет в команду в качестве главного тренера.
Фото © Пресс-служба ЦСКА
Фанаты московского ЦСКА в последнее время выступали против Виктора Гончаренко. И теперь они могут быть довольны: белорусский специалист ушёл, а его место занял хорват Ивица Олич.
Болельщики с воодушевлением восприняли новость о возвращении легенды своего клуба:
- Футболка снова актуальна.
- До сих пор не могу в это поверить! Удачи, coach!
- Пойду напьюсь от счастья.
- Добро пожаловать, тренер! Славной охоты!
- Удачи! Поддержим тебя на секторе!
- Надеюсь, повторишь все свои успехи с ЦСКА уже в качестве тренера.
А также в соцсетях появились мемы на тему дня.
Вагнер, когда узнал, что Олич возвращается в ЦСКА pic.twitter.com/I3Wu4MR18m— ВГИК (@vgikofficial) March 20, 2021
March 23, 2021
Странно, что ЦСКА не пригласил тренером Сослана Гатагова. Он такой славный.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) March 22, 2021
И вот общее впечатление от наставника ЦСКА испортили сотрудники московского клуба, которые не просто грубо попытались остановить представителей СМИ у стадиона "Октябрь", но и даже применили силу. Видео, как работники клуба препятствуют журналистам, подверглось критике моментально.
Умираю от смеха. Что прячет ЦСКА?))) pic.twitter.com/KD5LOsrOUI— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) March 23, 2021
"Никогда не пойму, зачем мешать работать СМИ. Это открытая часть, просто идёт человек, его уже представили. В чём проблема?" — написал в своём телеграм-канале Василий Конов.
"Ломаем прессу, пацаны! Олича хотят сглазить журналисты! Весь ЦСКА в ещё одном видео. Обратите внимание на человека в кепке, который заламывает "фотика". Лучше бы они так Гончаренко сложили, когда тот заставлял Кучаева играть с "Зенитом" с травмой", — пишет журналист Иван Карпов.
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