Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

Фанаты московского ЦСКА в последнее время выступали против Виктора Гончаренко. И теперь они могут быть довольны: белорусский специалист ушёл, а его место занял хорват Ивица Олич.

Болельщики с воодушевлением восприняли новость о возвращении легенды своего клуба:

Футболка снова актуальна.

До сих пор не могу в это поверить! Удачи, coach!

Пойду напьюсь от счастья.

Добро пожаловать, тренер! Славной охоты!

Удачи! Поддержим тебя на секторе!

Надеюсь, повторишь все свои успехи с ЦСКА уже в качестве тренера.

А также в соцсетях появились мемы на тему дня.

Вагнер, когда узнал, что Олич возвращается в ЦСКА pic.twitter.com/I3Wu4MR18m — ВГИК (@vgikofficial) March 20, 2021

Странно, что ЦСКА не пригласил тренером Сослана Гатагова. Он такой славный. — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) March 22, 2021

И вот общее впечатление от наставника ЦСКА испортили сотрудники московского клуба, которые не просто грубо попытались остановить представителей СМИ у стадиона "Октябрь", но и даже применили силу. Видео, как работники клуба препятствуют журналистам, подверглось критике моментально.

Умираю от смеха. Что прячет ЦСКА?))) pic.twitter.com/KD5LOsrOUI — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) March 23, 2021

"Никогда не пойму, зачем мешать работать СМИ. Это открытая часть, просто идёт человек, его уже представили. В чём проблема?" — написал в своём телеграм-канале Василий Конов.

"Ломаем прессу, пацаны! Олича хотят сглазить журналисты! Весь ЦСКА в ещё одном видео. Обратите внимание на человека в кепке, который заламывает "фотика". Лучше бы они так Гончаренко сложили, когда тот заставлял Кучаева играть с "Зенитом" с травмой", — пишет журналист Иван Карпов.

Авторы