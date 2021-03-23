Жителю Белоруссии на полтора года ограничили свободу за оскорбление Лукашенко

Житель Иванова Брестской области Белоруссии признан виновным в публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко и приговорён судом к полутора годам ограничения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

"С учётом представленных гособвинителем доказательств суд Ивановского района признал К. виновным в инкриминируемом ему преступлении", — говорится в записи.

Отмечается, что наказание осуждённый будет отбывать в исправительном учреждении открытого типа.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 8 ноября 2020 года мужчина в нетрезвом состоянии в вечернее время позвонил на специальную телефонную линию 102 и публично оскорбил главу государства в разговоре с дежурным ОВД Ивановского райисполкома.

Направление осуждённого в исправительное учреждение открытого типа в Белоруссии означает, что тот находится под надзором и не может покинуть учреждение без разрешения администрации. На работы осуждённые отправляются также по распоряжению руководства.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что запретил бы в первую очередь при "настоящей диктатуре".

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