Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Будет меньше хлопот": Эксперты рассказали, как автоматическое начисление соцдоплат упростит жизнь пенсионерам

Граждане смогут избежать лишних бюрократических препятствий.

23 марта 2021, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Александр Некрасов </p>

Фото © ТАСС / Александр Некрасов

То, что социальные доплаты будут зачисляться автоматически без заполнения каких-либо заявлений, бесспорно упростит жизнь российским пенсионерам. Люди не будут носиться с кучей документов и легко смогут избежать прочих бюрократических препятствий. Об этом в беседе с Лайфом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Оцениваю эти изменения только положительно, потому что здесь технических сложностей для реализации этого проекта нет никаких", — отметил он.

Пенсионерам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены

Пенсионерам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены

Мнение Сафонова поддержал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Как он уточнил, благодаря нововведению значительно уменьшатся бумажные хлопоты.

"Суть предложения сводится к тому, чтобы все эти справки за пенсионеров собирали ведомства за счёт той информационно-ресурсной базы, которая теперь у них есть. Я имею в виду справки об объёмах получаемой пенсии, о прожиточном минимуме и так далее", — пояснил собеседник Лайфа.

Напомним, социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут начисляться автоматически. В проекте приказа уточняется, что в связи с этим будет утверждён порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

Матвиенко раскрыла размер своей пенсии: не 450 тысяч

Матвиенко раскрыла размер своей пенсии: не 450 тысяч

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Что ж я буду до 80 лет работать?" Лукашенко заявил, что скоро уйдёт на пенсию

сегодня в 11:37

В сырости и плесени: художница-пенсионерка из Смоленска вынуждена спать под полиэтиленом из-за протекающей крыши дома

сегодня в 10:19

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

сегодня в 13:31

СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе

сегодня в 14:11

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

сегодня в 14:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1