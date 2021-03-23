"Будет меньше хлопот": Эксперты рассказали, как автоматическое начисление соцдоплат упростит жизнь пенсионерам

То, что социальные доплаты будут зачисляться автоматически без заполнения каких-либо заявлений, бесспорно упростит жизнь российским пенсионерам. Люди не будут носиться с кучей документов и легко смогут избежать прочих бюрократических препятствий. Об этом в беседе с Лайфом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Оцениваю эти изменения только положительно, потому что здесь технических сложностей для реализации этого проекта нет никаких", — отметил он.

Мнение Сафонова поддержал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Как он уточнил, благодаря нововведению значительно уменьшатся бумажные хлопоты.

"Суть предложения сводится к тому, чтобы все эти справки за пенсионеров собирали ведомства за счёт той информационно-ресурсной базы, которая теперь у них есть. Я имею в виду справки об объёмах получаемой пенсии, о прожиточном минимуме и так далее", — пояснил собеседник Лайфа.

Напомним, социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут начисляться автоматически. В проекте приказа уточняется, что в связи с этим будет утверждён порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

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