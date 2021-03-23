"Будет меньше хлопот": Эксперты рассказали, как автоматическое начисление соцдоплат упростит жизнь пенсионерам
Граждане смогут избежать лишних бюрократических препятствий.
Фото © ТАСС / Александр Некрасов
То, что социальные доплаты будут зачисляться автоматически без заполнения каких-либо заявлений, бесспорно упростит жизнь российским пенсионерам. Люди не будут носиться с кучей документов и легко смогут избежать прочих бюрократических препятствий. Об этом в беседе с Лайфом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
"Оцениваю эти изменения только положительно, потому что здесь технических сложностей для реализации этого проекта нет никаких", — отметил он.
Мнение Сафонова поддержал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Как он уточнил, благодаря нововведению значительно уменьшатся бумажные хлопоты.
"Суть предложения сводится к тому, чтобы все эти справки за пенсионеров собирали ведомства за счёт той информационно-ресурсной базы, которая теперь у них есть. Я имею в виду справки об объёмах получаемой пенсии, о прожиточном минимуме и так далее", — пояснил собеседник Лайфа.
Напомним, социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут начисляться автоматически. В проекте приказа уточняется, что в связи с этим будет утверждён порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.
Выбор редакции
"Что ж я буду до 80 лет работать?" Лукашенко заявил, что скоро уйдёт на пенсию
В сырости и плесени: художница-пенсионерка из Смоленска вынуждена спать под полиэтиленом из-за протекающей крыши дома
Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте
СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом
Комментариев: 0