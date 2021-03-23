Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

Достопримечательности ЦФО, которые разместят на оборотной стороне, будут раскрыты позже.

23 марта 2021, 13:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей — на ней появятся изображения Красной площади, "Зарядья", Шуховской башни, Главного здания МГУ. Об этом рассказал зампред регулятора Михаил Алексеев.

"Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублёвой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и др. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже", цитирует его РИА "Новости".

Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей

Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей

Напомним, Банк России решил изменить внешний вид шести банкнот, заменив на них изображения городов страны. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Парень показал свою коллекцию купюр со всего света, и только самый внимательный найдёт в ней рубли

Парень показал свою коллекцию купюр со всего света, и только самый внимательный найдёт в ней рубли

На лицевой стороне купюр в 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на их оборотной стороне появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Атака на доходы россиян": Дерипаска раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку

20 марта, 11:47

Курс евро впервые за март превысил 90 рублей

сегодня в 10:55

"Будет меньше хлопот": Эксперты рассказали, как автоматическое начисление соцдоплат упростит жизнь пенсионерам

сегодня в 13:09

СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе

сегодня в 14:11

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

сегодня в 14:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1