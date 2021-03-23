Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

Банк России утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей — на ней появятся изображения Красной площади, "Зарядья", Шуховской башни, Главного здания МГУ. Об этом рассказал зампред регулятора Михаил Алексеев.

"Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублёвой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и др. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже", — цитирует его РИА "Новости".

Напомним, Банк России решил изменить внешний вид шести банкнот, заменив на них изображения городов страны. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне купюр в 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на их оборотной стороне появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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