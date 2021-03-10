Девушка надела красивое нижнее бельё и хотела снять реакцию мужа, но в комнату вошёл его отец
Тиктокерша оказалась в такой неловкой ситуации, что пользователи ей сочувствуют.
Мэгги Клейтон из США решила порадовать своего супруга, сделав ему пикантный сюрприз. Девушка приготовила красивое нижнее бельё и собиралась предстать в нём перед любимым мужем, когда тот придёт домой. Однако задумка пошла не по плану.
Мэгги переоделась и включила камеру, чтобы снять реакцию возлюбленного. Когда послышались шаги, девушка сбросила с себя розовый халат, демонстрируя "сюрприз". Однако в комнату вошёл вовсе не её избранник, а его отец, который чуть не сгорел со стыда. "Я не знала, что ты будешь дома!" — прокричала смущённая девушка свёкру, который тут же поспешил удалиться.
Скриншот © TikTok / theblondebrewer
Видео со своим провалом Мэгги поделилась в "Тиктоке", подписав: "Как я могу это исправить? Я была так смущена". Ролик с конфузом быстро стал вирусным, набрав более 11 миллионов просмотров. И зрители назвали его максимально неловким. Однако юзеры всё же попытались поддержать девушку, отметив, что отец должен гордиться тем, какая красавица досталась его сыну.
Это неловко на 1000%
О боже, после такого я бы никогда не пошла на семейный ужин
Возможно, в этот момент он гордился своим сыном больше, чем когда-либо прежде
WOW-video
Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток
сегодня в 07:38
Камера наблюдения сняла, как испуганный сын прибежал ночью к папе, и это видео мигом стало вирусным
вчера в 07:40
Барбер постриг просившего денег бродягу, превратив его в модель, о которой мечтает любое агентство
8 марта, 13:00
Выбор редакции
Час бил головой об стену, пол весь в крови: москвичка обвинила своего парня-"разведчика" в побоях
Очередной конфуз Псаки: представитель Белого дома не смогла выговорить название Минздрава США — видео
Выжившая при взрыве кислородной будки и вылечившаяся от ковида 83-летняя россиянка попала в Vogue
Обманувшая элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России стала миллионершей в тюрьме
Россия установила рекорд по экспорту продуктов
Комментариев: 0