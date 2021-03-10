Девушка надела красивое нижнее бельё и хотела снять реакцию мужа, но в комнату вошёл его отец

Мэгги Клейтон из США решила порадовать своего супруга, сделав ему пикантный сюрприз. Девушка приготовила красивое нижнее бельё и собиралась предстать в нём перед любимым мужем, когда тот придёт домой. Однако задумка пошла не по плану.

Видео © TikTok / theblondebrewer

Мэгги переоделась и включила камеру, чтобы снять реакцию возлюбленного. Когда послышались шаги, девушка сбросила с себя розовый халат, демонстрируя "сюрприз". Однако в комнату вошёл вовсе не её избранник, а его отец, который чуть не сгорел со стыда. "Я не знала, что ты будешь дома!" — прокричала смущённая девушка свёкру, который тут же поспешил удалиться.

Скриншот © TikTok / theblondebrewer

Видео со своим провалом Мэгги поделилась в "Тиктоке", подписав: "Как я могу это исправить? Я была так смущена". Ролик с конфузом быстро стал вирусным, набрав более 11 миллионов просмотров. И зрители назвали его максимально неловким. Однако юзеры всё же попытались поддержать девушку, отметив, что отец должен гордиться тем, какая красавица досталась его сыну.

Это неловко на 1000% Aaru.070

О боже, после такого я бы никогда не пошла на семейный ужин Katie_lynn_b

Возможно, в этот момент он гордился своим сыном больше, чем когда-либо прежде Brooklynheather

Авторы