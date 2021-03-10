В Москве актрису на Porsche остановили без прав, пока её пассажир прятал в нижнем белье порошок
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
29-летняя актриса Альвина Сабекия, известная также как Альвина Тозлиян, попала в неприятную ситуацию. Девушка ехала по Москве за рулём своего автомобиля Porsche Panamera, однако на Федеративном проспекте её остановили правоохранители, чтобы проверить документы.
Фото © Instagram / alvina_sabekiya, VK / Альвина Сабекия
В этот момент выяснилось, что у артистки не было при себе водительского удостоверения. К тому же с ней в машине находился 27-летний пассажир, который занервничал, когда полицейские спросили, есть ли у парня и девушки запрещённые предметы или вещества. Когда стражи порядка обыскали приятеля Альвины, они обнаружили в его нижнем белье два свёртка со странным порошком, пишет "Рен-ТВ". Вещество уже отправили на экспертизу.
Альвина Тозлиян — российская актриса, выпускница Краснодарского государственного института культуры. Артистка исполнила главную роль в фильме "Я украду тебя у всего мира" и снялась в сериалах "Динозавр" и "Страсть".
Экс-звезда "Дома-2" честно показала, что стало после пластики с её носом, который теперь гниёт изнутри
Выбор редакции
Папарацци застукали, как Агата Муцениеце страстно целуется с известным режиссёром
Лайф узнал о переживаниях подозреваемого в убийстве сына экс-полицейского после развода с женой
"Папа, и ты меня прости": Отец обнял 10-летнего сына и извинился, прежде чем задушить голыми руками
Соучастника убийства следователя Шишкиной отправили в колонию на 9,5 года
Игра бессмертного: что оставил Владимир Ворошилов кроме телепередачи
Комментариев: 0