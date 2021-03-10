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В Москве актрису на Porsche остановили без прав, пока её пассажир прятал в нижнем белье порошок

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

10 марта 2021, 12:58

Фото © Instagram / alvina_sabekiya

29-летняя актриса Альвина Сабекия, известная также как Альвина Тозлиян, попала в неприятную ситуацию. Девушка ехала по Москве за рулём своего автомобиля Porsche Panamera, однако на Федеративном проспекте её остановили правоохранители, чтобы проверить документы.

Фото © Instagram / alvina_sabekiya, VK / Альвина Сабекия

Фото © Instagram / alvina_sabekiya, VK / Альвина Сабекия

В этот момент выяснилось, что у артистки не было при себе водительского удостоверения. К тому же с ней в машине находился 27-летний пассажир, который занервничал, когда полицейские спросили, есть ли у парня и девушки запрещённые предметы или вещества. Когда стражи порядка обыскали приятеля Альвины, они обнаружили в его нижнем белье два свёртка со странным порошком, пишет "Рен-ТВ". Вещество уже отправили на экспертизу.

Фото © Instagram / alvina_sabekiya

Фото © Instagram / alvina_sabekiya

Альвина Тозлиян — российская актриса, выпускница Краснодарского государственного института культуры. Артистка исполнила главную роль в фильме "Я украду тебя у всего мира" и снялась в сериалах "Динозавр" и "Страсть".

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Экс-звезда "Дома-2" честно показала, что стало после пластики с её носом, который теперь гниёт изнутри

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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