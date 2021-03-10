В Москве актрису на Porsche остановили без прав, пока её пассажир прятал в нижнем белье порошок

29-летняя актриса Альвина Сабекия, известная также как Альвина Тозлиян, попала в неприятную ситуацию. Девушка ехала по Москве за рулём своего автомобиля Porsche Panamera, однако на Федеративном проспекте её остановили правоохранители, чтобы проверить документы.

В этот момент выяснилось, что у артистки не было при себе водительского удостоверения. К тому же с ней в машине находился 27-летний пассажир, который занервничал, когда полицейские спросили, есть ли у парня и девушки запрещённые предметы или вещества. Когда стражи порядка обыскали приятеля Альвины, они обнаружили в его нижнем белье два свёртка со странным порошком, пишет "Рен-ТВ". Вещество уже отправили на экспертизу.