В "Роскосмосе" отреагировали на выявленные Счётной палатой нарушения на 30 миллиардов рублей
Компания уже выработала план исправления указанных замечаний, отметили в госкорпорации.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Выявленные Счётной палатой в "Роскосмосе" нарушения связаны с порядком оформления документов и отчётности. В госкорпорации отметили, что уже выработали план исправления указанных замечаний.
"В ходе проверки Счётной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчётных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы "Роскосмоса".
Как писал ранее Лайф, глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что ведомство выявило нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей за 2020 год.
Добавим, что в 2018 году Счётная палата признала "Роскосмос" рекордсменом по нарушениям в сфере финансов. Кудрин жаловался, что у госкорпорации много простаивающих и недостроенных объектов, которые стоили больших денег, и уже тогда появилась информация о многомиллиардных нарушениях.
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