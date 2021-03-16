В Сети обнаружили звук, который слышат только люди младше 25 лет и никто из старшего поколения
Специальные аудиодорожки с писком, который могут слышать только люди младше определённого возраста, уже не новость. Однако в "Тиктоке" появился тренд, который набирает десятки миллионов просмотров.
Кадры из видео © TikTok / zach_sandoval
Пару недель назад тикток-блогер metzie72 в своём профиле опубликовал загадочное видео. Автор предлагает обратить внимание только на звук ролика. По его описанию, услышать его смогут только люди младше 25 лет. Подобный трек когда-то давно уже гулял по Интернету, но в "Тиктоке" его ждала новая жизнь. Спустя несколько дней в соцсети организовался стихийный тренд.
Кадры из видео © TikTok / maystoo_88, zach_sandoval, maystoo_88
Суть проста: пользователи соцсети ищут более взрослых знакомых и включают им этот звук, попутно записывая происходящее на видео. Дальше нужно смотреть на реакцию: в то время как молодёжь пытается заткнуть уши, взрослые просто пытаются понять что к чему, ведь они ничего не слышат.
Чего? Моя мама ничего не слышит, пока мои уши чуть ли не кровоточат...
Мне 28, и пока я всё ещё слышу. Однако моему мужу 43, и он даже не верит, что тут есть какой-то звук... 😂
Что ж, мне 27 и мои уши меня убивают
Кадры из видео © TikTok / 8.mamarazzi.8, alyssakimber, cindy.jen.frenchie0
Лайф тоже проверил, как работает аудиодорожка. Конечно, с наступлением 25 лет человек не может резко перестать слышать звук из вирусного видео. Однако с возрастом способность воспринимать эту запись действительно уменьшается. Так, практически никто старше 40 лет уже не слышал даже намёка на писк.
Всё это не магия, а лишь особенности устройства человеческого слухового аппарата. Среднестатистический человек может воспринимать акустические волны в диапазоне от 16 до 20 000 Гц, но с возрастом эта разница заметно сокращается. Поэтому писк из видео (с частотой колебаний 17 кГц) многие не слышат уже в среднем возрасте.
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