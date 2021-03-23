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В Москве прошёл круглый стол ЭИСИ, посвящённый выборам в Госдуму

Эксперты разделили партии России на несколько лиг.

23 марта 2021, 15:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Москве состоялся круглый стол, посвящённый предстоящим выборам в Государственную думу. Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

В ходе мероприятия глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин представил список партий, которые были разделены на "лиги". Так, к высшей лиге отнесли федеральные партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

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Также участники представили партии, прошедшие барьер на выборах в региональные парламенты в 2019 и 2020 годах, владеющие уникальной повесткой и кандидатами и необходимыми ресурсами для организации федеральной кампании. Среди них выделили "Яблоко", "Новых людей", "Зелёную альтернативу" и "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".

Кроме того, определены участники первой лиги, куда вошли партии, только преодолевшие барьер в региональные парламенты, и второй лиги, которую наполнили партии, получившие представительство на муниципальных выборах.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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