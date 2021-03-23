Глава Союза журналистов назвал интервью Собчак извращением и предложил запретить маньякам зарабатывать на воспоминаниях
В России стоит принять закон, ограничивающий активность преступников в медиа, уверен Соловьёв.
Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв предложил властям присмотреться к американскому законодательству, запрещающему особо опасным преступникам общаться с прессой. Так Соловьёв отреагировал на выход интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.
Как рассказал глава СЖР, с 1977 года в США существует так называемый Закон сына Сэма, который запрещает опасным преступникам популяризировать себя через прессу или писать книги о своих злодеяниях. Были случаи, когда тиражи более полумиллиона экземпляров просто уничтожались, отметил Соловьёв.
"Может, стоит показывать маньяков, которые отбывают пожизненное заключение и просят о том, чтобы смертную казнь вернули и привели в исполнение приговор, потому что невыносимые условия дожития в тех камерах", — рассказал Соловьёв в беседе с газетой "Петербургский дневник", подчеркнув, что таким образом люди лучше поймут тяжесть ответственности за преступления.
Глава СЖР также назвал абсолютным извращением то, что скопинский маньяк смакует подробности своих преступлений, в частности, в фильме Собчак.
Ранее Лайф писал, что в интервью Ксении Собчак скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Например, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на тот момент было всего 14 лет. По словам Мохова, он всегда "выбирал самых-самых", хотя они никогда не отвечали ему взаимностью.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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