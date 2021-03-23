Сотрудники службы безопасности ЦСКА напали на журналистов, запретив снимать приезд Олича — видео

Сотрудники службы безопасности ЦСКА напали на журналистов, снимавших приезд Олича. Видео © Телеграм-канал РИА "Новости" / Twitter / Nikita Kirilenko

Назначение бывшего игрока ЦСКА Ивицы Олича на должность главного тренера команды держалось клубом в глубоком секрете, однако об этом СМИ сообщали ещё за несколько дней до официального объявления. Поэтому появление на базе армейцев журналистов было не удивительным, но службе безопасности ЦСКА так не казалось.

Журналисты РИА "Новости" встретили Олича, который приехал к стадиону "Октябрь" вместе с генеральным директором команды Романом Бабаевым, и попытались узнать срок контракта хорвата со столичным клубом. В этот момент бывший руководитель отдела по работе с болельщиками, ныне занимающий пост заместителя генерального директора по безопасности, Иван Уланов жёстко схватил телефон представителя СМИ, мешая снимать Олича.

Напомним, сегодня ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера, однако не уточнил сроки контракта 41-летнего хорвата. На этом посту он сменит Виктора Гончаренко, который был уволен после пяти лет у руля красно-синих.

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