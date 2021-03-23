Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сотрудники службы безопасности ЦСКА напали на журналистов, запретив снимать приезд Олича — видео

Вероятно, в клубе хотели сохранить "интригу", которой и не было.

23 марта 2021, 14:38

Сотрудники службы безопасности ЦСКА напали на журналистов, снимавших приезд Олича. Видео © Телеграм-канал РИА "Новости" / Twitter / Nikita Kirilenko

Назначение бывшего игрока ЦСКА Ивицы Олича на должность главного тренера команды держалось клубом в глубоком секрете, однако об этом СМИ сообщали ещё за несколько дней до официального объявления. Поэтому появление на базе армейцев журналистов было не удивительным, но службе безопасности ЦСКА так не казалось.

Журналисты РИА "Новости" встретили Олича, который приехал к стадиону "Октябрь" вместе с генеральным директором команды Романом Бабаевым, и попытались узнать срок контракта хорвата со столичным клубом. В этот момент бывший руководитель отдела по работе с болельщиками, ныне занимающий пост заместителя генерального директора по безопасности, Иван Уланов жёстко схватил телефон представителя СМИ, мешая снимать Олича.

Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

Напомним, сегодня ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера, однако не уточнил сроки контракта 41-летнего хорвата. На этом посту он сменит Виктора Гончаренко, который был уволен после пяти лет у руля красно-синих.

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я ваш новый тренер": Олич обратился к игрокам ЦСКА во время первой тренировки

сегодня в 14:44

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

сегодня в 12:27

"Выглядит болезненной": Канадская фигуристка жёстко прошлась по Щербаковой перед ЧМ

сегодня в 14:38

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

сегодня в 15:45

"По нему тюрьма плачет": Лайф узнал о разгульной жизни предполагаемого насильника, расправившегося со школьницей в Удмуртии

сегодня в 15:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1