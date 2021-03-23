Сама открыла дверь убийце: Лайф узнал подробности жестокой расправы над школьницей в Удмуртии

Одиннадцатилетняя жительница Удмуртии, изнасилованная и жестоко убитая в собственной квартире, открыла дверь убийце сама. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Напомним, по подозрению в совершении жуткой расправы задержан любовник матери погибшей.

Бездыханное тело девочки в квартире обнаружила её мать, которая на тот момент находилась под воздействием наркотиков. При этом прибывшие на место происшествия медики зафиксировали на теле погибшей признаки асфиксии, а также синяки на бёдрах и следы сексуального насилия. В совершении преступления заподозрили любовника женщины Сергея Р., который был вхож в семью, часто приходил в гости и хорошо общался с убитой девочкой. Его задержали и допросили.

По информации нашего собеседника, мужчина свою вину признаёт, но только в убийстве. Что касается изнасилования и насильственных действий в отношении школьницы, следователи предполагают, что половой акт, вероятно, произошёл уже после того, как девочка умерла. При этом мать и её сожитель утверждают, что кроме него и школьницы дома в тот момент никого не было. К тому же погибшая сама открыла дверь и добровольно впустила мужчину в квартиру. В настоящий момент с подозреваемым Сергеем Р. отрабатывается комплекс следственных действий.

Как уточнил наш собеседник, показания задержанного относительно полового акта с погибшей девочкой неоднозначны. Так, с одной стороны, мужчина подтверждает, что девочка была совсем маленькой для совершения в отношении неё насильственных действий. Но в то же время он обмолвился правоохранителям, что изнасилование всё же могло произойти. Сейчас следователи ожидают подключения к процессу криминалистов, которые окажут практическую помощь в расследовании.

В региональном управлении СКР сообщили, что по факту халатности, повлёкшей по неосторожности смерть малолетней, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка полноте и своевременности проведения профилактической работы должностными лицами с семьёй погибшей девочки, а также принятым мерам, направленным на предотвращение особо тяжкого преступления в отношении школьницы.

Ранее Лайф писал, что предполагаемый убийца одиннадцатилетней девочки так же, как и её мать, употреблял наркотики. К тому же стало известно, что женщина привлекалась к ответственности после того, как её поймали с запрещёнными веществами.

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