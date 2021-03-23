Сестёр Хачатурян признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца

Убившие отца сёстры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны родителя. Против Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми летом 2018 года, возбуждено уголовное дело по факту истязаний и действий сексуального характера в отношении трёх дочек.

"Сегодня признали потерпевшими, ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела. Теперь у них у всех статус потерпевших по уголовному делу в отношении их отца, и, соответственно, это уголовное дело сейчас будет полноценно расследоваться. Надеемся, что по окончании оно будет передано в суд, а в отношении девушек дело будет прекращено", — заявил Лайфу адвокат сестёр Хачатурян Алексей Паршин.

Юрист указал, что девушки были в состоянии "необходимой обороны". Паршин добавил, что преступления Михаила Хачатуряна привели к тяжкому вреду здоровью его подзащитных.

Приговор девушкам должен вынести суд присяжных, однако уже несколько раз по разным причинам отбор коллегии откладывался. Кроме того, ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело сестёр.

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