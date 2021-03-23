Сестёр Хачатурян признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца
По рассказам девушек, родитель, которого они убили, держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.
Фото © Соцсети
Убившие отца сёстры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны родителя. Против Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми летом 2018 года, возбуждено уголовное дело по факту истязаний и действий сексуального характера в отношении трёх дочек.
"Сегодня признали потерпевшими, ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела. Теперь у них у всех статус потерпевших по уголовному делу в отношении их отца, и, соответственно, это уголовное дело сейчас будет полноценно расследоваться. Надеемся, что по окончании оно будет передано в суд, а в отношении девушек дело будет прекращено", — заявил Лайфу адвокат сестёр Хачатурян Алексей Паршин.
Юрист указал, что девушки были в состоянии "необходимой обороны". Паршин добавил, что преступления Михаила Хачатуряна привели к тяжкому вреду здоровью его подзащитных.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.
Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.
Приговор девушкам должен вынести суд присяжных, однако уже несколько раз по разным причинам отбор коллегии откладывался. Кроме того, ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело сестёр.
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