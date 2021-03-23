Плющенко хочет уделать не только Тутберидзе, но и весь мир: Трусова исполнила пять четверных прыжков
Уже завтра стартует чемпионат мира в Стокгольме, а пока идут генеральные прогоны.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Фигуристка Александра Трусова во время прогона перед чемпионатом мира исполнила сразу пять четверных прыжков в произвольной программе. При этом подопечная Евгения Плющенко ни разу не упала, хотя днём ранее она сделала это трижды во время проката.
В свою очередь Анна Щербакова упала с четверного прыжка во время проката.
Напомним, что Трусова — первая фигуристка в истории, которой покорились все четверные прыжки.
Чемпионат мира стартует уже завтра, 24 марта, в Стокгольме. Женщины начнут показывать свои короткие программы в 12:00 (мск). В прямом эфире посмотреть их выступления можно на сайте Первого канала, в телевизионной трансляции покажут концовку с 16:05 до 18:00. От России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
Фигурное катание. Интересное по теме
Выбор редакции
Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов
Подопечная Плющенко заявила три четверных прыжка на ЧМ, ученица Тутберидзе — только один
Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли
СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом
Комментариев: 0