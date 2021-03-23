Плющенко хочет уделать не только Тутберидзе, но и весь мир: Трусова исполнила пять четверных прыжков

Фигуристка Александра Трусова во время прогона перед чемпионатом мира исполнила сразу пять четверных прыжков в произвольной программе. При этом подопечная Евгения Плющенко ни разу не упала, хотя днём ранее она сделала это трижды во время проката.

В свою очередь Анна Щербакова упала с четверного прыжка во время проката.

Напомним, что Трусова — первая фигуристка в истории, которой покорились все четверные прыжки.

Чемпионат мира стартует уже завтра, 24 марта, в Стокгольме. Женщины начнут показывать свои короткие программы в 12:00 (мск). В прямом эфире посмотреть их выступления можно на сайте Первого канала, в телевизионной трансляции покажут концовку с 16:05 до 18:00. От России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

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