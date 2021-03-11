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Против убитого дочерями Михаила Хачатуряна возбудили новое дело: для чего оно понадобилось

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца сестёр Хачатурян, в убийстве которого они обвиняются, сообщил Лайфу адвокат одной из сестёр Алексей Паршин. Дело заведено по статьям о насильственных действиях сексуального характера, принуждению к таким действиям и истязаниях. По мнению защитников, новое расследование сможет доказать невиновность Хачатуряна.

11 марта 2021, 13:40
<p><em style="font-style: italic;">Михаил Хачатурян.</em> Фото © <a href="https://medialab.am/25530/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">medialab.am</a></p>

Михаил Хачатурян. Фото © medialab.am

Громкое дело трёх сестёр разгорается вновь. СК возбудил уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Лайф узнал, как потерпевшая сторона отреагировала на решение СК.

По словам адвоката потерпевшей стороны в деле Михаила Хачатуряна Георгия Чугуашвили, инициатором возбуждения дела был он. Адвокат уточнил, что в рамках расследования дела будут проводиться новые экспертизы, будет выясняться, есть ли у сестёр психические расстройства. Защита погибшего мужчины намерена ходатайствовать о назначении сексолого-психологической экспертизы. Но уже не в институте имени Сербского, который ранее выносил заключение, отметил Георгий Чугуашвили.

Теперь всё изменится кардинально. Мы это инициировали только потому, что мы уверены, что Михаил этого не делал. А во-вторых, пойдёт речь о доказательствах, имеются ли они у них. Нет ни одного даже косвенного доказательства, кроме переписок с подругами, — говорит Георгия Чугуашвили. — Официально нас никто не уведомлял. Возбудили — и слава богу! Теперь посмотрим, как адвокаты сестёр будут доказывать, что он был насильник. Это уже не просто так со слов, какие-то доказательства нужно будет уже представить. Посмотрим, как они это сделают.

"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

Племянник убитого Арсен Хачатурян подтверждает слова адвоката о том, что возбуждение уголовного дела — это инициатива потерпевшей стороны, направленная на доказательство невиновности Михаила Хачатуряна.

Сейчас мы докажем, что все слова в адрес Михаила — это просто слова. Наши адвокаты ознакомлены с материалами уголовного дела, и оснований полагать, что Михаил совершал какие-то деяния в отношении своих дочерей, нет, — говорит Арсен Хачатурян. — Поэтому наша сторона и настояла на этом, мы и так с трудом эти три-четыре года боремся с этим и дошли до того, чтобы доказать, что насильственных действий не было. Если СК решил возбудить дело, то мы будем делать всё, чтобы всё сложилось, как мы и задумали.

Алексей Паршин, адвокат одной из сестёр Хачатурян, подтвердил, что дело возбудили, но пока постановления они не получили.

Экспертиза подтвердила педофилию у Михаила Хачатуряна

Экспертиза подтвердила педофилию у Михаила Хачатуряна

Напомним, что 27 июля 2018 года в столице задержали трёх сестёр 17, 18 и 19 лет — Крестину, Ангелину и Марию. Девушек обвиняли в убийстве их отца Михаила, которому сёстры нанесли множество ножевых ранений. Они рассказали, что причиной их жестокости стали издевательства отца. По их словам, мужчина насиловал дочерей, обращался с ними как с личными рабынями и подзывал колокольчиком.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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