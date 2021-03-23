В Киеве поймали стоматолога-маньяка, который пытался убить одну из своих пациенток током

33-летний стоматолог, уроженец Черниговской области, словно заколдовывал своих клиентов, после чего они верили каждому его слову. Пользуясь этим доверием, мужчина убеждал их в необходимости дорогостоящего лечения, а вскоре его аппетит вырос в разы. Так, одной из жертв он внушил, что стоматологическую операцию нужно провести у неё дома. Девушка согласилась, и тогда обвиняемому удалось выкрасть банковскую карту и снять с неё 78 000 гривен (214 000 рублей).

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Следующей жертвой оказалась пациентка, которую он просто провожал до дома. По пути мужчина напал на женщину, вколов ей сильнодействующие вещества, и украл 63 000 гривен (173 000 рублей). Но на этом он не собирался останавливаться, и тогда стоматолог рискнул совершить убийство. Мужчина обманом проник в дом 70-летней клиентки и попытался убить её током.

С мая 2019-го по сентябрь 2020 года врачу удавалось оставаться безнаказанным. Ненужными дорогостоящими услугами он заработал около 400 тысяч гривен (1,1 млн рублей), пишет "Страна.ua". Сейчас врач находится под стражей, но и за решёткой он продолжает нарушать закон. Во время заседания по избранию меры пресечения мужчина выкрикивал прокурору угрозы, что, скорее всего, отразится на его сроке заключения, если вину подтвердят.

Подозреваемому, уроженцу Черниговской области, сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины Пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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