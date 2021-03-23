"Выглядит болезненной": Канадская фигуристка жёстко прошлась по Щербаковой перед ЧМ

"Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от её катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы. Чтобы для неё это не было пыткой", — сказала Дюамель в подкасте The Skating Lesson. — "Вот у Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперёд, а в облике Анны есть что-то печальное".