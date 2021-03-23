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"Выглядит болезненной": Канадская фигуристка жёстко прошлась по Щербаковой перед ЧМ

После слов в адрес нашей фигуристки Меган Дюамель посыпалась критика в социальных сетях от российских фанатов.

23 марта 2021, 14:38

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель считает, что российская фигуристка Анна Щербакова выглядит "болезненной", и не может смотреть на её прокаты.

"Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от её катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы. Чтобы для неё это не было пыткой", — сказала Дюамель в подкасте The Skating Lesson. — "Вот у Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперёд, а в облике Анны есть что-то печальное".

После этого в личные сообщения канадке посыпались обвинения от российских фанатов. Некоторые даже обвинили её в расизме.

"В паре сообщений меня назвали расисткой, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Эта фигуристка и её команда открыто говорили, что в этом сезоне она несколько раз болела. Это факт", — попыталась оправдаться канадка.

Напомним, что чемпионат мира стартует уже завтра, 24 марта, в Стокгольме. Продлится турнир до 28 марта.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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