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Подрыв старого элеватора оставил большую часть Мурома без света и тепла — видео

Пока нет никаких прогнозов по срокам ликвидации последствий обрушения.

23 марта 2021, 14:33

В Муроме подрыв элеватора оставил без тепла, света и горячей воды большую часть города. Об этом сообщает портал "Муром 24".

Отмечается, что контролируемый взрыв прогремел в 12 часов дня, он окончательно обрушил остатки башен сооружения. Однако расчёты техников, по всей видимости, оказались неверны. Как только улеглось облако пыли, стало ясно, что часть здания обрушилась на расположенные рядом сети, а деревья перегородили дорогу и повредили линии электропередачи.

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В результате инцидента повреждена тепловая магистраль первого контура, под аварийное отключение попало 10 тепловых центральных пунктов, которые обеспечивают горячей водой и теплом весь центр города.

Пока нет никаких прогнозов по восстановлению повреждённого участка магистрали, работы начнутся только после уборки обломков.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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