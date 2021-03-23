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Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

Она заметила, что американцам вовсе не нужна война с Россией.

23 марта 2021, 14:05

Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом. Видео © Телеграм-канал RT

Ответ президента России Владимира Путина на резкие высказывания в его адрес лидера США Джо Байдена успокоил многих американцев. Об этом рассказала бывший сенатор и экс-помощница американского президента Тара Рид.

"Президент Путин... Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной", — сказала она в интервью RT.

Рид отметила, что ответ Путина стал настоящим облегчением, поскольку гражданам Америки вовсе не нужна война с Россией, а всё происходящее является абсурдом и пропагандой.

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Экс-сенатор также напомнила, что Байдена обвинили в изнасиловании восемь женщин, однако в СМИ их истории практически не освещаются, так как президент ещё во время агитационной кампании потратил 2,2 миллиона долларов на то, чтобы скрыть как можно больше данных, выставляющих его в невыгодном свете. Рид тоже обвинила Байдена в 2020 году, однако в ответ политик назвал её заявления ложными.

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Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Сам президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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