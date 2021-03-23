Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

"Президент Путин... Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной", — сказала она в интервью RT .

Экс-сенатор также напомнила, что Байдена обвинили в изнасиловании восемь женщин, однако в СМИ их истории практически не освещаются, так как президент ещё во время агитационной кампании потратил 2,2 миллиона долларов на то, чтобы скрыть как можно больше данных, выставляющих его в невыгодном свете. Рид тоже обвинила Байдена в 2020 году, однако в ответ политик назвал её заявления ложными.