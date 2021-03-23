Только расчистили дорогу: в селе в Дагестане сошла четвёртая лавина — видео
Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.
Только расчистили дорогу: в Дагестане вновь сошла лавина. Видео © Соцсети
В Рутульском районе Дагестана вновь сошла лавина. Судя по видео произошедшего, опубликованному в соцсетях, снежная масса вновь накрыла окрестности села Цахур. На кадрах слышно, как снег спускается с громким треском.
"Дорогу очистили вчера, сегодня опять лавина. Село Цахур", — говорит автор одного из роликов.
Как сообщили в МЧС по региону, объём лавины составил 24 тысячи кубических метров, жертв и пострадавших нет. Под завалами снега и льда оказался только один автомобиль ВАЗ-2114.
Ранее лавина сошла на автомобильную дорогу в Рутульском районе Дагестана, из-за чего девять населённых пунктов оказались заблокированы.
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