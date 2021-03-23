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СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе

Атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, обозначенных как зоны деэскалации.

23 марта 2021, 14:11
<p>Алексей Ерхов. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Алексей Ерхов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

МИД Турции вызвал посла России в Анкаре Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выразил свою обеспокоенность. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

Озабоченность происходящим также доведена до военного атташе РФ в Турции. Представителям России якобы передали, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, обозначенных как зоны деэскалации в соответствии с российско-турецкими договорённостями.

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Отметим, что 21 марта Министерство национальной обороны Турции утверждало, что Анкара сообщила Москве о необходимости прекращения ВС Сирии боевых действий в Идлибе. Согласно заявлению оборонного ведомства, сирийские войска "нанесли удары по госпиталю в Эль-Атарибе", а также подвергли ракетному обстрелу жилой район в Кахе и грузовики и трейлеры возле города Сармада.

Ранее Лайф рассказывал, что российские сапёры уничтожили пещеру террористов в Сирии. Объект использовался боевиками в качестве продовольственного склада. Его не брала даже 500-килограммовая бомба.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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