Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Я ваш новый тренер": Олич обратился к игрокам ЦСКА во время первой тренировки

Занятие посетил и уже бывший наставник красно-синих Виктор Гончаренко.

23 марта 2021, 14:44

Новоиспечённый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к своим подопечным по ходу первой тренировки в новой команде.

"Я ваш новый тренер Ивица Олич. Я очень рад, что пришёл в такой большой клуб. Хочу сказать, что нам нужно много и умно работать вместе с вами, отдавать всех себя, чтобы стать сильнее как команда и лучше играть", сказал Олич.

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

Кроме того, во время тренировки состоялась встреча Олича и уже бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист пожелал удачи своему преемнику и попрощался с игроками команды.

Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Перестановки в тренерском штабе уже успели оценить и футболисты красно-синих. Так, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём инстаграме попрощался с Гончаренко и вспомнил яркие победы клуба, добытые "с пионеротрядом".

Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

Новый тренер ЦСКА в Москве: фанаты ликуют, а сотрудники клуба жёстко выталкивают журналистов

"Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить: суперкубок с пионеротрядом взяли, "Реал" победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли", — написал голкипер армейцев.

Защитник Игорь Дивеев признался, что решение руководства ЦСКА уволить Гончаренко было для него неожиданным, а полузащитник Иван Обляков рассказал, что из-за молодёжного Евро он не следит за делами в клубе.

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Напомним, днём 23 марта московский ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Добавим, что поклонникам красно-синих хорват знаком по выступлениям за клуб в середине нулевых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

сегодня в 12:27

Сотрудники службы безопасности ЦСКА напали на журналистов, запретив снимать приезд Олича — видео

сегодня в 14:38

"Выглядит болезненной": Канадская фигуристка жёстко прошлась по Щербаковой перед ЧМ

сегодня в 14:38

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

сегодня в 15:45

"По нему тюрьма плачет": Лайф узнал о разгульной жизни предполагаемого насильника, расправившегося со школьницей в Удмуртии

сегодня в 15:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1