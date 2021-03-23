"Я ваш новый тренер": Олич обратился к игрокам ЦСКА во время первой тренировки
Занятие посетил и уже бывший наставник красно-синих Виктор Гончаренко.
«Я ваш новый тренер, Ивица #Олич» 😁 pic.twitter.com/H0MaBvMbmi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Новоиспечённый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к своим подопечным по ходу первой тренировки в новой команде.
"Я ваш новый тренер Ивица Олич. Я очень рад, что пришёл в такой большой клуб. Хочу сказать, что нам нужно много и умно работать вместе с вами, отдавать всех себя, чтобы стать сильнее как команда и лучше играть", — сказал Олич.
Кроме того, во время тренировки состоялась встреча Олича и уже бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист пожелал удачи своему преемнику и попрощался с игроками команды.
Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва
Перестановки в тренерском штабе уже успели оценить и футболисты красно-синих. Так, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём инстаграме попрощался с Гончаренко и вспомнил яркие победы клуба, добытые "с пионеротрядом".
"Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить: суперкубок с пионеротрядом взяли, "Реал" победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли", — написал голкипер армейцев.
Защитник Игорь Дивеев признался, что решение руководства ЦСКА уволить Гончаренко было для него неожиданным, а полузащитник Иван Обляков рассказал, что из-за молодёжного Евро он не следит за делами в клубе.
Напомним, днём 23 марта московский ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Добавим, что поклонникам красно-синих хорват знаком по выступлениям за клуб в середине нулевых.
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