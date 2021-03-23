"Я ваш новый тренер": Олич обратился к игрокам ЦСКА во время первой тренировки

Новоиспечённый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к своим подопечным по ходу первой тренировки в новой команде.

"Я ваш новый тренер Ивица Олич. Я очень рад, что пришёл в такой большой клуб. Хочу сказать, что нам нужно много и умно работать вместе с вами, отдавать всех себя, чтобы стать сильнее как команда и лучше играть", — сказал Олич.

Кроме того, во время тренировки состоялась встреча Олича и уже бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист пожелал удачи своему преемнику и попрощался с игроками команды.

Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Перестановки в тренерском штабе уже успели оценить и футболисты красно-синих. Так, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём инстаграме попрощался с Гончаренко и вспомнил яркие победы клуба, добытые "с пионеротрядом".

"Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить: суперкубок с пионеротрядом взяли, "Реал" победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли", — написал голкипер армейцев.

Защитник Игорь Дивеев признался, что решение руководства ЦСКА уволить Гончаренко было для него неожиданным, а полузащитник Иван Обляков рассказал, что из-за молодёжного Евро он не следит за делами в клубе.

Напомним, днём 23 марта московский ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Добавим, что поклонникам красно-синих хорват знаком по выступлениям за клуб в середине нулевых.

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