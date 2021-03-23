Суд назначил многодетному петербуржцу два года условно за нападение на силовиков на незаконной акции

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал местного жителя Андрея Ломова виновным в нападении на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает Объединённая служба городских судов.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", — говорится в записи в телеграм-канале.

Отмечается, что Ломов признал свою вину и попросил суд о снисхождении в связи с тем, что он является отцом семерых детей. Дело слушалось в особом порядке. Прокурор просил для обвиняемого три года колонии-поселения, однако суд учёл смягчающие обстоятельства.

По данным следствия, 23 января на проезжей части Невского проспекта несколько человек попытались прорвать оцепление, выставленное сотрудниками правоохранительных органов. Сам Ломов не менее трёх раз толкнул руками и телом росгвардейца и полицейского. Он не причинил вреда их здоровью, однако дискредитировал в глазах общественности и подорвал авторитет силовиков перед лицом общества.

В начале марта Лайф сообщал, что Пресненский суд Москвы вынес первый приговор по делам о нападениях на силовиков на несогласованных акциях. Александра Мучаева признали виновным в наезде на автомобиле на полицейского и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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