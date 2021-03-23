Вызывающий обычную простуду вирус может защитить от ковида

Риновирус, вызывающий простудные заболевания, способен защищать организм от заражения коронавирусом. К такому выводу пришли учёные из шотландского Университета Глазго. Их выводы представлены в медицинском журнале Journal of Infectious Diseases.

Для своего эксперимента исследователи создали копию слизистой оболочки человека и заразили её одновременно риновирусом и коронавирусом. Оказалось, что если патогены достигают цели одновременно, то выживает только риновирус, вытесняя при этом "конкурента". То же самое происходило, даже когда коронавирус попадал на оболочку на сутки раньше риновируса.

"SARS-CoV-2 сильно подавляется риновирусом. Это абсолютно захватывающе, потому что высокая распространённость риновируса может остановить новые инфекции SARS-CoV-2", — отметил соавтор исследования Пабло Мурсия.

Как отмечают учёные, эффект от защиты риновируса является недолгим. Когда простуда пройдёт и иммунная реакция успокоится, коронавирус запросто может снова активизироваться. По словам специалистов, подобные эффекты наблюдались и раньше. Считается, что крупная вспышка риновируса отсрочила пандемию свиного гриппа в некоторых странах Европы в 2009 году.

А ранее учёные заявили, что медленно ходящие люди оказались особо подвержены коронавирусу. Исследователи предположили, что быстрый темп ходьбы значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, что оказывает положительное влияние на течение болезни.

Авторы