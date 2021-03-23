"По нему тюрьма плачет": Лайф узнал о разгульной жизни предполагаемого насильника, расправившегося со школьницей в Удмуртии

Подозреваемый в изнасиловании и жестоком убийстве 11-летней девочки в Удмуртии Сергей Р. вёл разгульный образ жизни, увлекался наркотиками и влезал в огромные долги. Об этом Лайфу рассказал знакомый предполагаемого убийцы Егор, который знает его с детства.

По словам молодого человека, у Сергея Р. всегда всё было хорошо, родители баловали его деньгами, а никаких проблем не было, "он их сам себе создал". Средства, которые выделяли парню родители, он тратил на отдых, а именно на алкоголь, сигареты и походы в клубы. В определённый момент он уехал учиться, однако ненадолго: из-за образа жизни его выгнали из учебного заведения.

После того как Сергей Р. вернулся в родной город, у него началась разгульная жизнь.

"Как мне говорили, по нему плачет тюрьма. Он влезал в огромные долги в плане денег, может, ещё чего-то, тут я уже не знаю. Очень хорошо умел подставлять людей. В принципе, и я мог попасться в его задумку. Планом являлось то, что он просто просил у людей дать ему позвонить, а сам как-то сдавал кому-то номер этого человека — и его ставили на деньги", — рассказал Егор.

По словам молодого человека, сейчас он уже не общается со своим старым знакомым, но знает многое о его жизни.

Ранее Лайф узнал подробности жестокой расправы над школьницей в Удмуртии: девочка сама открыла дверь убийце. При этом подозреваемый в преступлении Сергей Р. не отрицает, что убил девочку.

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