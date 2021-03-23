"Постараемся биться до конца": В Ярославле отреагировали на решение ЦБ убрать город с банкноты

Власти Ярославской области намерены приложить все усилия, чтобы изображение Ярославля осталось на тысячерублёвой банкноте. Об этом Лайфу заявил глава департамента туризма региона Владимир Лысенко.

От отметил, что власти запросят всю необходимую информацию, чтобы узнать, по какой причине Центробанк решил заменить Ярославль на Нижний Новгород. В свою очередь, администрация города в этом вопросе "постарается биться до конца", подчеркнул Лысенко.

"Нам не хотелось, чтобы наш город исчезал с банкнот. Но, с другой стороны мы, конечно, понимаем, что много других городов и все достойны. Наверное, должна быть какая-то общественная процедура обсуждения и выбора. Надеемся, что Центробанк даст какие-то комментарии, чем он руководствовался и кто определял", — пояснил он.

Напомним, Банк России решил изменить внешний вид шести банкнот, заменив на них изображения городов страны. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Авторы