Сербия получила новую партию вакцины "Спутник V"

В Сербию из России доставили новую партию вакцины "Спутник V". Трансляцию разгрузки российского препарата ведёт агентство "Танюг".

Самолёт с препаратом прибыл в аэропорт Никола Тесла, расположенный в Белграде. На его борту находится 100 тысяч доз вакцины, которые в ближайшее время будут распределены по пунктам вакцинации по всей стране.

На данный момент прививку против коронавируса в Сербии сделали свыше 2,178 миллиона человек, из которых более 865 тысяч уже получили второй компонент препарата. При этом граждане страны могут выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Последний пользуется наибольшей популярностью у населения.

Ранее Лайф рассказывал, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Сербии стартует до 20 мая этого года. В страну в небольших объёмах поступит субстанция препарата, после чего будет выпущена пробная партия.

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