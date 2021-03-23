Косметолог — о болезни экс-жены Аршавина: Вторичная инфекция приведёт к летальному исходу
Разрушенный нос и обезображенное лицо. Так сейчас выглядит Алиса Казьмина из-за аутоиммунного некроза. Лайф пообщался с косметологом, который предположил дальнейшее развитие событий у бывшей жены Аршавина.
Фото © Instagram / alisiaarshavina
Как рассказала Лайфу руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s clinic Маргарита Мозалёва, невозможно предположить, когда появляется аутоиммунный некроз. При этом специалист отметила, что он передаётся генетическим путём и развивается со временем.
"В первую очередь этот недуг отражается на тканях. Если человек активно не следил за своим здоровьем (например, не проверял щитовидную железу или гормоны) и пошёл делать инъекции красоты или пластические операции, то любые препараты, введённые в лицо, или швы после операций не приживаются. Организм начинает бороться с результатами манипуляций красоты и отторгать их", — рассказала Маргарита Мозалёва.
По словам косметолога, аутоиммунный некроз может привести к летальному исходу, если к нему присоединится вторичная инфекция и будет отсутствовать качественное лечение.
"Для таких прогнозов важно понимать, какая стадия некроза у человека. Также неизвестно, поражены ли какие-то органы и в каком состоянии они находятся, в каком состоянии сосуды. Самое страшное, когда коронавирус поражает людей с аутоиммунным заболеванием и сахарным диабетом. В этом случае может быть очень плохой исход", — пояснила косметолог.
Специалист также выразила мнение, что Алиса Казьмина могла сделать пластическую операцию на нос, в результате чего пошло плохое заживление швов, отторжение нитей и разрушение перегородки.
Вернуть себе лицо можно, но, к сожалению, только хирургическим путём. И то если в течение года-двух пациентка получит качественное лечение и сможет восстановиться, подчеркнула Маргарита Мозалёва.
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