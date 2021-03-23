Владимир Путин привился от коронавируса

Российский лидер Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", — указал официальный представитель Кремля.

В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина от ковида не будет публичной

Накануне в ходе телемоста президент сообщил о решении привиться от коронавируса. Путин отметил, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека. В Кремле же не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.