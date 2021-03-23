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Владимир Путин привился от коронавируса

Процесс вакцинации главы государства не был публичным.

23 марта 2021, 18:01
<p>Фото © Алексей Дружинин / ТАСС</p>

Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", — указал официальный представитель Кремля.

В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина от ковида не будет публичной

В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина от ковида не будет публичной

Накануне в ходе телемоста президент сообщил о решении привиться от коронавируса. Путин отметил, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека. В Кремле же не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.

Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин

Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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