Владимир Путин привился от коронавируса
Процесс вакцинации главы государства не был публичным.
Фото © Алексей Дружинин / ТАСС
Российский лидер Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", — указал официальный представитель Кремля.
Накануне в ходе телемоста президент сообщил о решении привиться от коронавируса. Путин отметил, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека. В Кремле же не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.
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