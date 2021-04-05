Как избежать кражи при вложении денег: финансист дала три совета

Желая приумножить свои сбережения, можно их совсем лишиться, если не соблюдать простые правила. Угрозу для капитала представляет не только падение рынка, но и банальная кража. Три совета, как защитить свои деньги, дала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. Первый из них — опасаться сайтов – подделок известных компаний.

"Вы видите знакомый лейбл финансовой компании, банка, инвестиционного института, и там предлагают управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала. Обязательно проверьте, не подделка ли эта компания", — подчеркнула Афанасьева в беседе с агентством "Прайм".

Обычно мошенники не утруждают себя подготовкой сайта, ограничиваясь пустышкой, где есть титульный лист с контактами, а прочие ссылки не кликабельны. При этом титульный лист является копией известного бренда. В таком случае эксперт рекомендует присмотреться к деталям: всегда есть какие-то отличия от фирменной символики, и адреса сайтов компаний-подделок не похожи на официальные.

Второй совет — ориентироваться на ситуацию на рынке. Гарантированная доходность может быть равна только ключевой ставке Банка России с небольшой надбавкой, максимум до 0,5–1%. На текущий момент это 5–5,5% годовых. Финансист посоветовала с подозрением относиться к любому предложению, обещающему гарантированную доходность сверх этого. Также не будет лишним знать, как по годам менялись такие показатели, как биржевые индексы, сырьё, валютные пары. Можно вычислить средний годовой темп прироста этих индикаторов.

"Очень часто люди, становясь жертвами мошенников, отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в мифические швейцарские банки. Помните ещё одно правило: счёт должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это. Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих", — дала Афанасьева третий совет.

Ранее гражданам дали советы, как защитить свои сбережения от скачка курсов валют. Валютный портфель не следует формировать из последних сбережений.

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